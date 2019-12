Pöltl ist frustriert wegen Spurs-Krise

Die San Antonio Spurs erleben aktuell ihre schlimmste Saison in der National Basketball Association (NBA) seit über zwei Jahrzehnten. Nur sieben Siege in 21 Spielen schaffte der fünffache Champion (zuletzt 2014) im ersten Saisonviertel. Österreichs NBA-Pionier Jakob Pöltl bezeichnete die aktuelle Krise seines Clubs als "ziemlich frustrierend", glaubt aber noch an den Turnaround.

SN/APA (AFP/Getty)/RONALD MARTINEZ Jakob Pöltl glaubt an eine Trendwende