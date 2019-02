Pöltls Spurs beenden Auswärtsserie mit siebenter Niederlage

Die offensiv schwächste Vorstellung der Saison hat den San Antonio Spurs am Montag (Ortszeit) ein 85:101 bei den Brooklyn Nets in der National Basketball Association (NBA) beschert. Im Barclays Center ist eine acht Spiele dauernde Auswärtsserie der Texaner mit der siebenten Niederlage zu Ende gegangen. Jakob Pöltl holte sieben Rebounds, blieb in 11:26 Minuten auf dem Parkett jedoch ohne Punkte.

SN/APA (Archiv/AFP/GETTY)/ELSA Pöltl diesmal ohne Punkte, aber mit sieben Rebounds