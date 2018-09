Pöstlberger wegen WM-Vorbereitung aus Vuelta ausgestiegen

Staatsmeister Lukas Pöstlberger ist am Freitag nicht zur 19. und drittletzten Etappe der Vuelta a Espana angetreten. Wie sein Rennstall Bora bekanntgab, erfolgte der Ausstieg aus der Spanien-Radrundfahrt, weil sich der Oberösterreicher auf das Mannschaftszeitfahren zum Auftakt der WM in Tirol am 23. September vorbereiten will. Pöstlberger tritt bei der WM auch im Straßenrennen am 30. September an.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER Pöstlberger ist am Freitag nicht bei der 19. Etappe angetreten