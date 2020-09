Pogacar fordert Roglic heraus: "Kampf noch nicht beendet"

Tadej Pogacar verspricht seinem slowenischen Landsmann und Spitzenreiter Primoz Roglic bei der Tour de France weiterhin ein heißes Duell. "Der Kampf um Gelb ist noch nicht beendet. Wenn ich die Chance zum Sieg habe, werde ich die Möglichkeit ergreifen", sagte der 21-Jährige am zweiten Ruhetag der Frankreich-Rundfahrt.

Seine Erfolge kann Pogacar noch gar nicht richtig einschätzen. "Ich wusste, dass ich vorbereitet bin. Aber zwei Etappensiege zu haben und Zweiter in der Gesamtwertung zu sein, ist am zweiten Ruhetag schwer zu glauben", sagte der Tour-Debütant aus dem UAE-Team, der vor der Schlusswoche in der Gesamtwertung nur 40 Sekunden hinter Roglic liegt. Zu seinem Landsmann habe er eine gute Beziehung. "Primoz ist mein Freund. Wir respektieren uns. Ich schaue zu ihm auf. Auf der Straße wollen wir gewinnen", so Pogacar.

Im Vergleich zur Spanien-Rundfahrt, die er 2019 auf Platz drei beendet habe, sei das Niveau noch einmal höher. "Das sieht man an den Parametern, der Startliste. Die Geschwindigkeit ist sehr hoch, auch im Flachen. Der Stress ist größer. Für viele ist die Tour hier das Highlight", sagte Pogacar.

Quelle: Apa/Dpa