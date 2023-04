Tadej Pogacar ist der neue "Kannibale"

Bereits zwölf Rennsiege hat der Slowene heuer am Konto, am Sonntag kann er ein ganz besonderes Triple feiern.

Der Radsport biegt in seine zweite Saisonhälfte ein: Am kommenden Sonntag steht mit Lüttich-Bastogne-Lüttich auch schon der letzte Frühjahrsklassiker 2023 an, ab Mai steigen dann die großen Rundfahrten - beginnend mit dem Giro d Ìtalia ab 6. Mai.

Die Geschichte des ersten Saisondrittels hat ein Mann fast im Solo geschrieben, der damit schon den Spitznamen "Der Kannibale" in Anlehnung an Eddy Merckx verliehen bekommen hat: Tadej Pogacar. Der erst 24-jährige Slowene hat heuer abgeräumt wie es zuvor ganz ...