Polcanova bei Hongkong Open im Achtelfinale

Die Österreicherin Sofia Polcanova steht beim Tischtennis-Turnier der World Tour in Hongkong in der zweiten Hauptrunde. Die 23-Jährige war fix im Hauptfeld gestanden und besiegte da am Donnerstag zum Auftakt die Japanerin Miyuu Kihara 4:2 (8,-9,-6,9,9,11). Polcanova trifft am Freitag im Achtelfinale auf die chinesische Weltranglisten-Vierte Wang Manyu.

Daniel Habesohn hatte sich erfolgreich durch die Qualifikation gespielt, musste sich dann aber dem topgesetzten Weltranglisten-Siebenten Wong Chung Ting aus Hongkong 0:4 (-7,-11,-12,-10) beugen. Mit dem in der Einzel-Qualifikation ausgeschiedenen Robert Gardos unterlag Habesohn im Doppel den Südkoreanern Jeoung Youngsik/Lee Sangsu 1:3 (-9,9,-13,-8). Polcanova verlor mit der Russin Jana Noskowa gegen das Singapur-Duo Yu Mengyu/Zeng Jian 0:3 (-10,-6,-7). (APA)