Polcanova und Gardos im Tischtennis-EM-Achtelfinale

Die topgesetzte Sofia Polcanova und Robert Gardos stehen bei der Tischtennis-EM in Warschau im Achtelfinale. Polcanova feierte am Freitag gegen die Rumänin Aidina Diaconu nach 1:2-Satzrückstand noch einen hart erkämpften 4:3-Sieg. Gardos besiegte den Polen Samuel Kulczycki 4:2. Die nächste Gegnerin von Polcanova ist am Samstag die Serbin Andrea Todorovic, Gardos trifft auf den Schweden Jon Persson.

SN/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL Robert Gardos (l.)/Daniel Habesohn stehen im EM-Viertelfinale/Archiv

In der zweiten Runde ausgeschieden ist hingegen Daniel Habesohn, er unterlag dem Rumänen Hunor Szocs 2:4. Am Freitagabend war auch noch Andreas Levenko im Zweitrundeneinsatz. Im Doppel kam Habesohn mit Gardos hingegen weiter. Die zweifachen Europameister besiegten im Achtelfinale als Nummer fünf gesetzt die Italiener Niagol Stoyanov/Mihai Bobocica 3:1. Am Samstag geht es nun schon um den Medaillengewinn, Gegner sind die auf Position drei eingestuften Ungarn Adam Szudi/Nandor Ecseki.