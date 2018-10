Pole Position für Dovizioso im Japan-GP

Der Italiener Andrea Dovizioso startet im Motorrad-GP von Japan in Motegi am Sonntag in der MotoGP-Klasse aus der Pole Position. Der WM-Zweite distanzierte mit seiner Ducati den überlegenen Spitzenreiter Marc Marquez um 0,299 Sekunden, damit blieb dem Spanier nur der sechste Platz und Reihe zwei. Honda-Pilot Marquez, der sich vorzeitig den fünften Titel sichern könnte, war im Training gestürzt.

SN/APA (AFP)/MARTIN BUREAU Freude bei Dovizioso und seinem Team