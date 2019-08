Pole Position für Ferrari-Jungstar Leclerc in Spa vor Vettel

Formel-1-Jungstar Charles Leclerc geht zum dritten Mal in seiner Karriere von der Pole Position in einen Grand Prix. Der 21-jährige Monegasse erzielte am Samstag in Spa-Fancorchamps überlegene Bestzeit vor seinem Teamkollegen Sebastian Vettel, womit Ferrari nach Bahrain zum zweiten Mal 2019 die erste Startreihe besetzt. Den Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas blieb nur Reihe zwei.

SN/APA (AFP)/JOHN THYS Leclerc vor Vettel, so sieht die erste Reihe beim Start am Sonntag aus