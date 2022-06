Polizei-Razzia im Tour-Hotel des Bahrain-Radteams

Dänische Polizeikräfte haben am Tag vor dem Start der Tour de France auf Ansuchen französischer Behörden eine Razzia im Hotel des Teams Bahrain-Victorious durchgeführt. Das gab der Rennstall am Donnerstag bekannt. Die Beamten hätten in den frühen Morgenstunden alle Zimmer der Teammitglieder sowie Mannschaftsfahrzeuge durchsucht. Laut Angaben des Rennstalles sei bei der zweistündigen Aktion nichts beschlagnahmt worden.

SN/APA/AFP/THOMAS SAMSON Razzia bei Bahrain-Team

Weitere Angaben zu den Vorgängen machte das Team der beiden Spitzenplatzanwärter Damiano Caruso und Jack Haig sowie des Vorjahres-Touretappensiegers Matej Mohoric nicht. Bereits zu Wochenbeginn waren vor der Abreise der Mannschaft zum Tour-Start in Dänemark Wohnungen von Fahrern und Betreuern durchsucht worden. Auch schon bei der vergangenen Frankreich-Rundfahrt hatte es in den Pyrenäen Durchsuchungen von Hotelzimmern der Bahrain-Mannschaft - der auch der Niederösterreicher Hermann Pernsteiner angehört - gegeben. Dabei wurden nach Angaben von Fahrern auch Handys beschlagnahmt. Ein Ergebnis der Ermittlungen steht offenbar noch aus. Bisher ist gegen keinen Fahrer ein offizielles Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, auch Sperren wurden nicht verhängt.

SPORT-NEWSLETTER Jetzt anmelden und wöchentlich die wichtigsten Sportmeldungen kompakt per E-Mail erhalten. Ich habe die AGB und die Datenschutzbestimmungen gelesen und akzeptiert.* *) Eine Abbestellung ist jederzeit möglich, weitere Informationen dazu finden Sie hier.