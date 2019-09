Portugal nach 4:2 in Serbien wieder auf EM-Kurs

Portugals Fußball-Nationalmannschaft ist am Samstag wieder auf Kurs Richtung EM-Teilnahme eingeschwenkt. Der Titelverteidiger gewann in Belgrad gegen Serbien mit 4:2 und schob sich damit in der Tabelle mit fünf Punkten aus drei Partien auf Rang zwei. An der Spitze liegen die Ukrainer, die durch ein 3:0 in Litauen bei 13 Punkten aus fünf Matches halten.

SN/APA (AFP)/PEDJA MILOSAVLJEVIC William und Ronaldo trafen für Portugal