Portugal siegte in Polen 3:2, erster Herzog-Sieg mit Israel

Im 100. Länderspiel von Robert Lewandowski hat Polen am Donnerstag in der Nations League eine 2:3-Niederlage gegen Fußball-Europameister Portugal kassiert. In Abwesenheit von Superstar Cristiano Ronaldo drehten die Portugiesen den Pausenrückstand und sind auf Kurs Richtung Gruppensieg. Polen und Italien (je 1) dürfen sich nur noch im Falle von zwei vollen Erfolgen Halbfinal-Hoffnungen machen.

SN/APA (AFP)/JANEK SKARZYNSKI Lewandowski in seinem 100. Ländermatch