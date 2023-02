Posch schießt Bologna zum Sieg - Napoli weiter auf Titelkurs

Österreichs Fußball-Teamspieler Stefan Posch bleibt beim FC Bologna der Mann der Stunde. Der Rechtsverteidiger schoss am Sonntag in der italienischen Serie A seinen Club zu einem 2:1-(1:1)-Auswärtserfolg beim ACF Fiorentina. Es war der dritte Liga-Treffer des 25-Jährigen binnen drei Wochen. SSC Napoli hält unterdessen weiter Kurs auf den ersten Meistertitel seit 1990. Die Süditaliener gewannen bei Abstiegskandidat Spezia Calcio nach Anfangsschwierigkeiten mit 3:0 (0:0).

Riccardo Orsolini hatte Bologna in der Toskana in Abwesenheit des verletzten Torjägers Marko Arnautovic per Elfmeter in Führung gebracht (14.). Den Gastgebern gelang allerdings nur fünf Minuten später der Ausgleich durch Riccardo Saponara. Unmittelbar nach der Pause avancierte Posch zum Matchwinner, als er nach Orsolini-Corner per Kopf das 2:1 erzielte (47.). Fiorentina-Goalie Pietro Terracciano sah bei dem Treffer nicht gut aus. In der Tabelle ist Bologna mit 29 Zählern Neunter.

Mit deutlichem Abstand ganz vorne steht Napoli. Die Süditaliener bauten mit ihrem Auswärtserfolg in La Spezia den Vorsprung auf den ersten Verfolger Inter Mailand vorerst auf 16 Punkte aus. Die Mailänder waren am Abend (20.45 Uhr/live DAZN) noch im Stadtduell gegen den zuletzt strauchelnden Titelverteidiger AC Milan im Einsatz.

Der Georgier Khvicha Kvaratskhelia brachte Napoli kurz nach der Pause mit einem Handelfmeter in Führung (47.). Danach sorgte Stürmerstar Victor Osimhen mit einem Doppelpack für klare Verhältnisse (68., 73.). Der 24-jährige Nigerianer hält nun in dieser Saison bei 16 Toren in 17 Ligaeinsätzen. In den jüngsten fünf Ligapartien seit der bisher einzigen Saisonniederlage Anfang Jänner gegen Inter (0:1) traf Osimhen siebenmal, Napoli hat alle diese Spiele gewonnen.