Positiv, negativ, positiv: Corona-Farce kostet Marathonläufer Pfeil die Olympiaqualifikation

Marathonläufer Valentin Pfeil versteht die Welt nicht mehr. Der Oberösterreicher wurde vor dem Marathon von Valencia positiv auf Covid-19 getestet. Zuvor hatte er nach überstandener Coronainfektion einen negativen Test vorweisen können.

In Valencia wollte der 32-jährige Läufer vom LAC Amateure Steyr am Sonntag das Olympialimit für Tokio (2:11:30 Stunden) angreifen. "Leider wurde ich gestern bei einem obligaten PCR-Test auf Coivd-19 positiv getestet und vom Wettbewerb ausgeschlossen", teilte Pfeil mit. Er habe vor mehr als einem Monat eine Infektion mit gering- bis mittelgradigen Symptomen durchgemacht, daher sei dieses Ergebnis für ihn - vor allem nach einem negativen Test vor der Abreise - "nicht erklärbar". Besonders ärgerlich: Sein Zimmerkollege Timon Theuer, der ebenfalls den Marathon laufen hätte sollen, wurde als Kontaktperson ebenfalls von der Teilnahme ausgeschlossen. Pfeil hat nach einer Operation an der Ferse im Frühjahr Anfang Oktober ein vielversprechendes Comeback mit Silber bei der Halbmarathon-Staatsmeisterschaft in Salzburg gegeben.

Um das Drama perfekt zu machen, kann Valentin Pfeil vorerst wegen des positiven Tests Spanien nicht verlassen. Als einzige aus dem Österreicher-Trio in Valencia durfte Eva Wutti starten. Die Steirerin gab auf, nachdem sie zur Halbzeit knapp eine Minute über ihrer Marschtabelle gelegen war und sie mit muskulären Problemen kämpfte. Sie will aber noch im Dezember einen neuerlichen Angriff auf das Limit starten. Gelegenheit dazu besteht bei der Staatsmeisterschaft in Wien am 13. Dezember.

Möglich ist eine Qualifikation für Tokio 2021 im Marathon noch bis 31. Mai.

Bereits für Tokio qualifiziert ist der Saalfeldner Peter Herzog. Der Union-Salzburg-Athlet unterbot das Limit im Vorjahr beim Berlin-Marathon und verbesserte seine Bestmarke im Oktober 2020 in London auf 2:10:06. Ebenso dabei ist der Niederösterreicher Lemawork Ketema.