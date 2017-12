Das für 1. Jänner 2018 anberaumte City Event des alpinen Ski-Weltcups in Oslo hat die Schneekontrolle bestanden. Wie der Internationale Ski-Verband (FIS) vermeldete, verlief die am Sonntag durchgeführte Überprüfung der Piste gegenüber der berühmten Holmenkollen-Sprungschanze positiv. Am Neujahrstag fahren sowohl Damen als auch Herren dort einen Parallelslalom aus.

. (APA)