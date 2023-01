Positive Schneekontrolle für Kitzbühel-Rennen

Für die Alpinski-Weltcup-Rennen der Männer in Kitzbühel hat es am Freitag trotz der milden Temperaturen in den vergangenen Tagen positive Schneekontrollen gegeben. In der Gamsstadt finden im Rahmen der 83. Hahnenkamm-Rennen am 20. und 21. Jänner jeweils auf der Streif eine Abfahrt sowie am 22. Jänner auf dem Ganslern ein Slalom statt.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Die Streif ruft wieder

"Die Schneeauflage ist vom Start bis ins Ziel sehr, sehr gut. Den Rennen steht - sollte nichts Unvorhersehbares passieren - nichts im Wege. Aber laut Wetterbericht haben wir nun sogar Glück und es wird weißer", sagte FIS-Renndirektor Hannes Trinkl. Bereits im Dezember war viel Schnee produziert worden. "Dank der vielen Beschneiung innerhalb weniger Tage Mitte Dezember sind hervorragende Voraussetzungen geschaffen worden. Vor dem Tauwetter war die Streif weitestgehend rennfertig grundpräpariert und sie ist bis heute in einem Zustand, der gute Voraussetzungen für kommende Arbeiten und faire Rennen sicherstellt", meinte Herbert Hauser, Pistenchef auf der Streif. Auch der Ganslernhang war bereits eine Woche vor Weihnachten rennfertig. "Ein paar Stellen sind natürlich noch nicht perfekt, aber wir machen uns auf dem Hang ab Montag wieder an die Arbeit", erklärte Pistenchef Stefan Lindner. Die Charakteristik mitsamt den vielen Übergängen werde heuer sehr naturbelassen sein.