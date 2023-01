Prechtl und Simon glänzten bei ASVÖ-Indoor-Trophy

Ein gelungener Start in die Leichtathletik-Saison war die ASVÖ-Indoor-Trophy in Rif. Bei dem offenen Nachwuchsmeeting zeigten sich die Mehrkämpfer Amira Simon und Paul Prechtl schon gut in Form.

85 Athletinnen und Athleten aus Salzburg, Tirol, Oberösterreich, Bayern und Vorarlberg traten zu dem traditionsreichen Nachwuchsmeeting an, in dessen Siegerliste sich auch schon Namen wie Julian Baumgartlinger oder Laura Feiersinger eingetragen haben. Neben den jungen Sportlern von U8 bis U16 nutzten auch weitere Salzburger Athleten die Gelegenheit zur Formüberprüfung. Paul Prechtl (Union LA Eugendorf) lief die 60 Meter Hürden in 8,49 Sekunden, setzte im Weitsprung 6,26 Meter in die Grube und kam im Kugelstoßen auf 13,74 Meter.

Amira Simon lief bei ihrem ersten Start für die Union Salzburg LA die 60 Meter Hürden in 8,76. Die in Rif trainierende Jana Schnabel (ULC Linz Oberbank) beeindruckte mit 8,13 Sek. über 60 Meter, Benedikt Kurz (Union Salzburg LA) sprintete in 7,35.

Die Klassensieger:

U16: Magdalena Fuchs (LT Salzburg), Sebastian Mitterberger (Union Salzburg LA); U14: Katharina Hopfgartner (USLA), Felix Kaufmann (TS Bludenz); U12: Lina Riedel (TV Laufen), Theo Gann (USLA); U 10: Johanna Manzinger (TV Laufen), Paul Reimann (USLA); U8: Lora Schmuck (TV Laufen), Valentin Müller (LG Kirchdorf).