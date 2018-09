Preidler fühlt sich vor selektivem WM-Zeitfahren in Topform

Mit 28 Jahren nimmt Georg Preidler am Mittwoch erstmals ein WM-Einzelzeitfahren in Angriff. Der Steirer fühlt sich in Topform, hält sich aber mit Prognosen vor dem 52,5-km-Bewerb von Wattens nach Innsbruck zurück. Matthias Brändle, der zweite ÖRV-Teilnehmer, traut ihm einen Top-Ten-Platz zu. Die Hoffnungen des Vorarlbergers sind wegen eines langen Anstiegs geringer.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER ÖRV-Fahrer Georg Preidler zeigt sich vorsichtig optimistisch