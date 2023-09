Preining nach Rang zwei am Sachsenring wieder DTM-Leader

Porsche-Pilot Thomas Preining hat sich am Samstag auf dem Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal die Führung in der DTM zurückgeholt. Der Oberösterreicher wurde hinter dem Deutschen Luca Stolz (Mercedes) Zweiter und überholte damit in der Gesamtwertung den Italiener Mirko Bortolotti (Lamborghini), der nach technischen Problemen (ABS) nur Neunter wurde. Preining hat nun sechs Zähler Vorsprung. Der Tiroler Lucas Auer (Mercedes) schied nach einem Ausflug ins Kiesbett aus.

Am Sonntag findet auf dem Sachsenring noch ein zweites Rennen, der zwölfte Saisonlauf, statt (13.30 Uhr).