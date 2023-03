Premiere in 212 Metern Höhe: Pilot landet Flugzeug auf dem Burj al Arab Jumeirah

Der polnische Pilot Luke Czepiela stoppt ein Starrflügelflugzeug 212 Meter über dem Boden auf dem Helipad des weltberühmten Hotels in Dubai.

Der 39-jährige Luke Czepiela hat sein ganzes Leben damit verbracht, seine Grenzen in der Luftfahrt auszuloten. Am 14. März um 6:58 Uhr morgens landete er als erster Mensch in der Geschichte ein Flugzeug auf dem Hubschrauberlandeplatz des berühmten Burj Al Arab Jumeirah in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. Czepiela, ein Meister des Luftsports, hatte nur 27 Meter Platz, um sein von CubCrafters gebautes STOL-Flugzeug "Carbon Cub" zum Stehen zu bringen - er meisterte die Aufgabe nach 20,76 Metern.