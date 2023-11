Prettner/Flachberger brauchen eine Aufholjagd

Bei der EM der 49er-Segler vor Vilamoura (POR) brauchen Keanu Prettner/Jakob Flachberger vom UYC Wolfgangsee am Montag eine Aufholjagd. Im letzten Goldflotten-Rennen geht es um Rang zehn und damit um den Einzug ins Medal Race. Benjamin Bildstein/David Hussl (Yachtclub Bregenz) greifen als Dritte nach einer Medaille.

Keanu Prettner und Jakob Flachberger kämpfen im ausstehenden Rennen der Final-Series am Montag noch um den Einzug ins Medal-Race. Die beiden Athleten vom Union Yacht Club Wolfgangsee liegen nach den Einzelergebnissen 15/13/19 insgesamt an zwölfter Position. Der Rückstand auf die Top Ten beträgt aktuell neun Punkte. "Es war ein schwieriger Tag für uns", resümierte Steuermann Prettner. "Wir sind vom Speed her nicht mitgekommen, kamen an der Luv-Tonne immer im ,Mid-Pack' an und dann war es schon sehr schwierig, sich da rauszuarbeiten. Auf der Vorwind haben wir uns dann auch zu oft für die falsche Seite entschieden. Insgesamt war es kein guter Tag von uns. Morgen wollen wir im letzten Rennen der Goldflotte noch einmal voll angreifen und den Sprung ins Medal-Race schaffen."

Benjamin Bildstein und David Hussl gehen als Dritter der EM-Wertung in den Schlusstag der 49er-Europameisterschaft. Das Duo vom Yacht Club Bregenz konnte in den drei Rennen am Sonntag (14/9/15) nicht ganz an die starken Leistungen der bisherigen Wettkampftage anschließen. "Wir haben heute etwas mehr ,gestruggelt' - die Tage davor ist es uns leichter von der Hand gegangen. Aber wir haben um jeden Platz gekämpft und uns auch immer wieder einige Ränge zurückerobern können. Auch wenn wir die Führung abgeben mussten, sind wir mit der Ausgangssituation absolut happy: Wir sind vor dem Schlusstag in einer Lage, die uns alle Möglichkeiten offenhält - nach vorne, aber auch nach hinten. Das ist mehr, als wir uns erwartet haben und deshalb gehen wir sehr optimistisch in die letzten Rennen", berichtet Vorschoter David Hussl. Als Dritter haben die WM-Zwölften aktuell sechs Punkte Rückstand auf die französische Führungscrew Rual/Amoros. Der Vorsprung auf Rang vier beträgt vier Punkte. "Wir sind voll im Spiel. Das gibt uns richtig viel Selbstvertrauen für morgen. Unsere Entwicklung passt und wir werden alles in die Waagschale werfen, um morgen einen erfolgreichen Abschluss hinzulegen", fügt Steuermann Benjamin Bildstein an. Der Schlusstag sieht vor dem entscheidenden Medal-Race ein Rennen der Final-Series vor.