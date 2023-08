Prettner/Flachberger bei WM knapp am Einzug in die Goldflotte dran

Nach einer Aufholjagd sind die Salzburger 49er-Segler bei der WM vor Den Haag gut unterwegs.

Ein starker Samstag mit den Einzelergebnissen 14, 9 und 5 hievte Keanu Prettner und Jakob Flachberger auf den 28. Platz vor- nur vier Punkte fehlen auf die Goldflotte. Ein Materialschaden im ersten Rennen machte eine noch bessere Platzierung zunichte: "Ohne der ersten Wettfahrt wäre es ein ziemlich guter Tag geworden. Da ist uns kurz vor der zweiten Luv-Tonne ein Block an der Fock gebrochen - und wir haben dadurch etwa zehn Boote verloren. Der Speed war aber heute gut. Morgen müssen wir noch ein paar Plätze gutmachen, um die Gold-Fleet zu erreichen. Wir sind bereit", fasst Keanu Prettner zusammen.



Auch das zwei OeSV-Boot machte einen großen Sprung nach vorn. Dank der Einzelresultate 13, fünf und vier verbesserten sich Benjamin Bildstein und David Hussl um 15 Positionen und liegen nach zwei Drittel der Qualifikation an 22. Stelle. "Wir haben heute im ersten Rennen am Start einen kleinen Fehler eingestreut - und wieder aufholen müssen. Aber dann haben wir mental gekämpft, nicht lockergelassen und uns stetig verbessert. Die beiden Top-5-Plätze waren sehr wichtig, weil wir nicht so in Fahrt waren. Nach so einem Beginn diese gute Leistung zu zeigen, beweist, dass wir da sind. Wir werden weiter Vollgas geben und wollen den Cut schaffen", berichtet Steuermann Benjamin Bildstein. Morgen, Sonntag folgen ab 11.00 Uhr die letzten drei Rennen der Qualifikation in der 49er-Klasse. Für David Hussl entscheidet morgen wieder "die Startphase. Der Speed war heute ok, das passt gut. Wenn wir die Starts halbwegs hinbekommen, dann sind wir dabei." Die Olympiazehnten von Tokio haben aktuell nur einen Zähler Vorsprung auf Rang 26. Die besten 25 Boote qualifizieren sich für die Goldflotte.