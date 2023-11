Prettner und Flachberger beenden die 49er-EM auf Platz neun

Keanu Prettner und Jakob Flachberger haben die 49er-Europameisterschaft in Vilamoura (POR) auf Rang neun beendet.

Das für den Schlusstag angesetzt letzte Rennen in der 49er-Goldflotte konnte wegen zu wenig Wind nicht ausgetragen werden. Damit hatten die beiden OeSV-Athleten vom UYC Wolfgangsee keine Möglichkeit mehr, sich zu verbessern.

Keanu Prettner sagte: "Natürlich ist es schade, dass wir heute keine Möglichkeit mehr bekommen haben, uns zu verbessern. Grundsätzlich sind wir aber mit dem Verlauf der Regatta zufrieden - und haben vor allem an den ersten Tagen aufgezeigt und bewiesen, dass wir ganz vorne dabei sein können. In der Goldflotte hatten wir dann leider ein paar Speed-Probleme und auf diesem hohen Niveau wirst du dafür sofort bestraft. Einen großen Fortschritt konnten wir allerdings bei unseren Starts erzielen: Im Vergleich mit der Weltmeisterschaft war es wie ,Tag und Nacht' - wir haben fast nur gute Starts gehabt. Da hat sich das intensive Training in den letzten Wochen richtig bezahlt gemacht. Die Entwicklung - speziell auch bei unseren nicht bevorzugten Leichtwindbedingungen - passt auf jeden Fall und wir sind positiv gestimmt, in den nächsten Wochen und Monate weitere Potenziale erfolgreich ausarbeiten zu können."

In der Qualifikation hatten die beiden Salzburger nach dem zweiten Tag sogar die Führung innegehabt. Freuen durften sie sich mit ihren Trainingspartnern Benjamin Bildstein und David Hussl, die EM-Bronze eroberten.

Bei der parallel ausgetragenen Nacra-17-EM haben Lukas Haberl und Tanja Frank den Olympia-Quotenplatz für Österreich fixiert. Mit vier Top-Ten-Ergebnissen am Sonntag (2/10/3/9) ließ das Duo den Vorteil auf Dänemark, dem schärfsten Konkurrenten um das Nationenticket, auf 87 Punkte anwachsen. Der UYC-Mondsee-Segler Haberl hat das SSM Salzburg besucht.

Der Österreichische Segel-Verband holte damit bereits den vierten Olympia-Quotenplatz für Österreich. Bei der Weltmeisterschaft Mitte August in Den Haag (NED) fixierten die OeSV-Athletinnen das Nationenticket in den Klassen 470er, 49er und Formula Kite Men.