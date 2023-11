Prettner/Flachberger haben bei EM Top-10-Platz im Visier

Ihre Landsleute Benjamin Bildstein und David Hussl haben den 49er-Olympiaquotenplatz geholt, in ihrem Windschatten will das Wolfgangsee-Duo Keanu Prettner/Jakob Flachberger bei der EM in Portugal aufzeigen.

Ab Mittwoch wird in Vilamoura (POR) im 49er um Europameisterschaftsmedaillen gesegelt. In dieser Disziplin ist Österreich bereits für die Olympischen Spiele 2024 qualifiziert. Bei der EM wollen sowohl Benjamin Bildstein/David Hussl als auch Keanu Prettner/Jakob Flachberger die Rückkehr in die 49er-Spitzengruppe schaffen.



Beide rot-weiß-roten 49er zeigten in der Saison 2023 inkonstante Leistungen: Schwächere und bessere Regatten wechselten einander ab. Dennoch holten Benjamin Bildstein und David Hussl - durch eine fulminante letzte Wettfahrt - mit Rang zwölf bei der Weltmeisterschaft vor Den Haag (NED) den Olympia-Quotenplatz in der Skiff-Klasse der Männer. Gleich anschließend übersiedelten beide Teams nach Marseille, um sich einerseits mit dem olympischen Revier vertrauter zu machen und andererseits ihre Vorbereitung auf die Europameisterschaft zu starten.



Keanu Prettner und Jakob Flachberger reisen als amtierende 49er-Staatsmeister zu den kontinentalen Titelkämpfen in Portugal. Am Wolfgangsee, ihrem Heimatrevier, holte sich das Duo Mitte September den nationalen Titel. Anschließend wechselte die Crew für zwei Trainingsblöcke nach Marseille, wo gemeinsam mit starken Teams aus den USA und Polen vermehrt Rennen absolviert wurden.

Größtes Manko bei der Weltmeisterschaft vor Den Haag war das Startverhalten, daran haben die beiden OeSV-Talente intensiv gearbeitet. "Die WM hat uns ganz klar unsere Potenziale aufgezeigt - speziell in der Vor- und Startphase", sagt Stueermann Keanu Prettner. "Da waren wir in der Vergangenheit etwas zu defensiv, haben vermehrt den leichteren Weg genommen. Wir haben nun intensiv daran gearbeitet, mehr Präsenz an der Startlinie hinzubekommen. Es gilt in diesem ,Chaos' etwas mehr Risiko einzugehen, aber dann trotzdem von einer guten Position rauszukommen. Da fehlt es sicher noch etwas an Erfahrung - aber wir haben zuletzt schon sehr viel dazugelernt."

Bei der jüngst im EM-Revier ausgetragenen Warm-Up-Regatta platzierte sich das Duo vom Union Yachtclub Wolfgangsee auf Rang 15, zwei Plätze dahinter klassierten sich die Teamkollegen Bildstein/Hussl. Ein weiterer Fokus lag darauf, ein "besseres Gefühl für unser Risiko-Management zu bekommen. Es gilt speziell darauf zu achten, wann es sich auszahlt zu riskieren und wann wir eher ,safe' unser Rennen durchziehen sollen".

Vorschoter Jakob Flachberger sagt: "Wir haben bei der Testregatta schon einiges von den jüngsten Trainingsinhalten umsetzen können - und waren mit unserer Leistung sehr zufrieden. Vom Speed her sind wir in der Lage, gut mitzufahren. Unser Ziel ist das Erreichen der Top-10. Wir wissen, dass wir auf einem guten Weg sind und richtig gute Ergebnisse einfahren können. Wir sind zuversichtlich, dass uns eine gute EM gelingt."