Prettner/Flachberger feiern ersten Wettfahrtsieg bei EM

Die Salzburger Segler Keanu Prettner und Jakob Flachberger haben bei der Europameisterschaft vor Thessaloniki, Griechenland erneut eine starke Performance gezeigt und in der einzigen 49er-Wettfahrt des Tages einen Sieg errungen.

In der 49erFX-Klasse legten Laura Schöfegger und Lisa Farthofer eine Achterbahnfahrt hin, verbuchten neben einem starken vierten Rang auch die Plätze 24 und 30. In der Nacra-17-Flotte bilanzierten Laura Farese und Matthäus Zöchling mit den Ergebnissen 12, 13 und 7.

Das 49er-Feld mit Keanu Prettner und Jakob Flachberger ging erst am Nachmittag auf das Wasser - und musste dann, wegen fehlenden Windes, noch über eine Stunde auf die erste Wettfahrt warten. "Der Wind drehte dann nach Süden und brachte zehn Knoten. Wir konnten einen guten Speed entwickeln und die Wettfahrt gewinnen", erzählt Jakob Flachberger. Anschließend wurde noch ein zweites Rennen gestartet, das aber schlussendlich abgebrochen werden musste. Nach nun zehn Races liegen die beiden Athleten vom Union Yacht Club Wolfgangsee weiterhin am sechsten Gesamtrang. Für Samstag sind zumindest vier Rennen geplant.

Achterbahnfahrt für Schöfegger/Farthofer

Laura Schöfegger und Lisa Farthofer haben am vierten Tag der Europameisterschaft eine Achterbahnfahrt hingelegt. Die beiden 49erFX-Seglerinnen klassierten sich an einem langen Wettkampftag - der auch eine zwischenzeitliche Pause am Wasser brachte - auf den Plätzen 24, 4 und 30. "Für uns war es heute total schwierig. Im zweiten Rennen ist uns eine sehr coole Wettfahrt gelungen, die wir auf dem vierten Platz beenden konnten - weil der Start passte und wir uns, trotz einer schwierigen Situation, nicht von unserem Plan haben abbringen lassen. Die anderen beiden Races waren durchwachsen und teilweise zu kurzsichtig in unseren Handlungen", berichtet Lisa Farthofer. Nach nun zwölf Rennen liegt das neue OeSV-Duo am 16. Zwischenrang. "Wir haben noch Probleme in den Momenten, in denen sich die Windbedingungen rasch ändern - da sind wir noch nicht eingespielt genug", kennt die Vorschoterin ein Verbesserungspotential.

"Schwieriger Tag" für Farese/Zöchling

Das österreichische Nacra17-Team mit Laura Farese und Matthäus Zöchling hat nach einem "schwierigen Tag, an dem kaum etwas funktionierte" den neunten Gesamtrang behalten. Sie erzielten in den drei ausgetragenen Rennen die Plätze 12, 13 und 7. "Wir hatten Probleme bei den Starts und den Wind zu lesen. Oft waren wir gut dabei, haben dann aber immer wieder Fehler gemacht und die Dreher haben uns nicht in die Karten gespielt", analysiert Steuerfrau Laura Farese. Im weiteren Verlauf der Europameisterschaft gilt es für die beiden Athleten vom Union Yacht Club Neusiedlersee noch fünf Fleet-Races - drei davon am Samstag - zu absolvieren. Für das abschließende Medal-Race am Sonntag qualifizieren sich die zehn besten Boote.