Prettner/Flachberger meisterten raue See bei WM souverän

Als eines von wenigen Booten kamen Keanu Prettner und Jakob Flachberger bei der ersten Wettfahrt der 49er-Segler bei der WM in Kanada ohne Kenterung ins Ziel.

Windstärken von bis zu 24 Knoten wurden in Halifax am Mittwoch gemessen. Erst nach längerer Wartezeit gingen die 49er-Teams aufs Wasser. Keanu Prettner und Jakob Flachberger meisterten diese Herausforderung in sehenswerter Manier und kamen als einesvon wenigen Booten ohne Kenterung ins Ziel. Das Salzburger OeSV-Duo verbuchte im ersten und einzigen Race des Tages der 49er einen starken fünften Platz in ihrer Flotte. "Das waren heute wirkliche survival-conditions auf dem Wasser und durch die spitzen Wellen richtig schwierig zu segeln", sagte Steuermann Keanu Prettner. "Wir sind sehr glücklich, es so gut gemeistert zu haben und dass wir ohne Kenterung geblieben sind. Wir wären zwar heiß auf ein weiteres Race gewesen, wahrscheinlich war es aber die richtige Entscheidung, bei diesen Bedingungen den Tag abzubrechen."



Ihre Landsleute Benjamin Bildstein und David Hussl schafften es am Eröffnungstag nicht unfallfrei ins Ziel. Trotz einer Kenterung konnten die WM-Bronzemedaillengewinner von 2017 einen 14. Platz verbuchen. "Der Auftakt war nicht ganz optimal für uns. Bei unserer Kenterung ist aber alles heil geblieben und wir werden die nächsten Tage wieder voll angreifen. Der Wind dürfte ab morgen wieder etwas abnehmen - vergleichbar mit den Bedingungen, die wir im Training hatten und bei denen wir stark performen konnten", ist der Blick von Vorschoter Hussl bereits nach vorne gerichtet.

Bei den Nacra17-Teams kamen Laura Farese und Matthäus Zöchling auf einen elften und einen sechsten Platz. Im letzten Race des Eröffnungstags, bei dem der Wind noch einmal zunahm, führte das junge OeSV-Duo gar das 34-Boote-starke Teilnehmerfeld bis zur Gate an, ehe ihr Boot kenterte und sie sich mit dem 21. Rang zufrieden geben mussten.



Nicht nach Wunsch verlief der WM-Auftakt im Nacra-17 für Lukas Haberl aus Mondsee und Tanja Frank, die nach den Rängen 17 und 15 einen Frühstart im letzten Race attestiert bekamen. Das Duo steht nach dem ersten Tag auf dem 20. Platz.