Prettner/Flachberger segeln bei EM in der Goldflotte

Die 49er-Segler Keanu Prettner und Jakob Flachberger vom UYC Wolfgangsee zogen bei der Europameisterschaft vor Thessaloniki (GRE) als Sechste souverän in die Goldflotte ein.

Rang sieben war am Donnerstag die beste Platzierung der jungen Salzburger. "Heute war es sehr ,tricky'. Die Rennen waren geprägt von vielen Führungswechseln und etlichen Positions-Rochaden - viele Boote vielen zurück, andere zeigten starke Aufholjagden", beschreibt Keanu Prettner den letzten Tag der Qualifying-Series. Die beiden Salzburger seien "trotzdem einigermaßen glücklich, auch wenn wir nicht ganz an die Top-Ergebnisse von den ersten beiden Tagen anschließen konnten. Wir sind immer noch keinen hohen ,Streicher' gesegelt. In der Goldflotte wollen wir unsere Platzierung bestmöglich verteidigen und nach vorne voll angreifen", sagte der Steuermann weiter.



Ihre Clubkollegin Laura Schöfegger und Lisa Farthofer (OÖ) kommen immer besser in Fahrt. Am dritten Wettkampftag gab es für das 49erFX-Duo unter anderem die Ränge zehn und sieben, damit rückten sie auf Platz 13 in der Gesamtwertung vor. "Der Speed wird immer besser, aber es ist noch ein langer Weg, bis wir zufrieden sind. Wir lernen jeden Tag dazu und ,we keep on fighting'", erzählt Steuerfrau Laura Schöfegger.

Laura Farese und Matthäus Zöchling (UYC Neusiedlersee) fielen in der Nacra-17-Klasse auf den neunten Platz zurück.