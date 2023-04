Prettner/Flachberger verpassten Goldflotte vor Mallorca

Das Salzburger 49er-Segelduo Keanu Prettner und Jakob Flachberger hat bei der Trofeo Princesa Sofia vor Palma de Mallorca den Rückstand aus den ersten Wettfahrten nicht mehr aufholen können.

Als Gesamt-34. segeln sie in der Silberflotte weiter. Ein Fehlstart am ersten Wettkampftag war eine zu große Hypothek für die beiden Wolfgangsee-Segler. Am zweiten Tag lief es gut, im ersten Race hielten sich die beiden 49er zwar mit einem sechsten Platz noch in Schlagdistanz, nach einem zwölften und einem 18. Rang hatten die beiden Athleten vom Union Yachtclub Wolfgangsee dann aber zehn Punkte zu viel für die Goldflotte. Prettner resümierte: "Wir sind natürlich enttäuscht, dass wir die Goldflotte verpasst haben. Das Hauptproblem war immer noch der Frühstart von gestern, der uns einfach in eine schlechte Position gebracht hat. Heute sind wir leider nie so richtig ins Fahren gekommen. Das Gefühl am Boot war nie perfekt. Wir konnten mit den Top-Booten heute nicht mithalten. Wir waren bereits jeweils an der ersten Luv-Tonne etwas zurück und die Flotte ist zu stark, um dann mit wenig Speed noch aufholen zu können. Es gilt jetzt aus dieser Regatta noch möglichst viel zu lernen und die nächsten Tage noch gewisse Dinge auszuprobieren."

Ähnlich lief es für das zweite rot-weiß-rote 49er-Team Benjamin Bildstein/David Hussl. Die Athleten vom Yacht Club Bregenz zeigten zwar mit einem Wettfahrtsieg noch einmal so richtig auf, für die Goldflotte hatten sie allerdings am Ende um zwei Punkte zu viel.