PSG kassiert 2:3-Pleite bei Messi-Abschied

Der französische Fußball-Meister Paris St. Germain hat beim Abschied von Superstar Lionel Messi und Routinier Sergio Ramos eine Niederlage kassiert. Im letzten Saisonspiel der Ligue 1 musste sich PSG am Samstagabend Clermont Foot mit ÖFB-Angreifer Muhammed Cham trotz 2:0-Führung mit 2:3 (2:2) geschlagen geben. Cham wurde in der 69. Minute beim Stand von 3:2 im Prinzenpark ausgewechselt.

Für PSG, das den elften Meistertitel der Clubgeschichte bereits fixiert hatte, trafen Ramos (16.) und Torjäger Kylian Mbappe per Elfmeter (21.). Doch Clermont Foot drehte die Partie in der Folge und verschoss zwischenzeitlich auch noch einen Elfer. Der argentinische Weltmeister Messi spielte bei der Mannschaft von Christophe Galtier durch, für nächste Saison stehen für den 35-Jährigen unter anderem Al-Hilal in Saudi-Arabien, Inter Miami in den USA oder eine Rückkehr zum FC Barcelona im Raum.

ÖFB-Verteidiger Kevin Danso krönte hingegen mit RC Lens eine herausragende Saison mit dem siebenten Sieg in Serie. Lens gewann bei Auxerre mit 3:1 (1:0), es war der elfte Erfolg in den letzten zwölf Partien. Abwehrchef Danso wurde in der 65. Minute ausgewechselt. In der Abschlusstabelle fehlte Lens am Ende nur ein Punkt auf das Pariser Starensemble.