PSV-Damen taten es den Bullen gleich: 3:0-Sieg in Hartberg

Mit einem souveränen 3:0-Sieg bei TSV Hartberg bleibt PSVBG Salzburg in der Volleyball-Bundesliga der Frauen im Spitzenfeld.

Als der Mannschaftsbus von Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg gerade aus der benachbarten Profertil-Arena abfuhr, nahmen die Volleyball-Frauen von PSVBG Salzburg ihr Match in Hartberg in Angriff. Der Endstand war dann der selbe wie auf dem grünen Rasen: 3:0 (26, 20, 21). Topscorerinnen waren Paige Hill (14), Patricia Maros (11) und Ingrida Schweiger (10).

Trainer Uli Sernow sagte: "Es gibt keine leichten Gegner in dieser Saison. Hartberg hat uns wie erwartet gezeigt, dass du alles geben musst, um in ihrer Halle zugewinnen. Nach Problemen am Anfang haben wir den Kampf angenommen, uns herangekämpft und den 1. Satz noch gedreht. Wir wollten unbedingt die drei Punkte und den Sieg nach Salzburg holen. Im 2. und 3. Satz waren wir vom Start an voll dabei und haben am Ende verdient 3:0 gewonnen. Damit haben wir für diese Runde den Kampf um den vierten Platz gewonnen und werden auch in den letzten zwei Runden alles dafür geben." Es warten noch Spitzenreiter UVC Graz (Samstag in Rif) sowie Klagenfurt auswärts als Gegner.

Tabelle 1. Bundesliga Frauen Volleyball

1. UVC Graz 16 14 2 44:10 43 2. Linz-Steg 16 12 4 42:17 37 3. Sokol/Post 15 11 4 38:20 34 4. PSVBG Salzburg 16 10 6 34:21 30 5. TI volley 15 9 6 35:23 29 6. Klagenfurt 16 7 9 27:32 20 7. Trofaiach/Eisenerz 16 7 9 23:36 17 8. VC Tirol 16 5 11 22:40 13 9. Hartberg 16 4 12 18:41 13 10. Bisamberg 16 0 16 5:48 1

