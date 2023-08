PSV, Kopenhagen und Antwerpen in der Champions League

PSV Eindhoven, der FC Kopenhagen und Royal Antwerpen haben sich am Mittwoch die letzten Tickets für die diesjährige Gruppenphase der Fußball-Champions-League gesichert. Der Sturm-Graz-Bezwinger aus den Niederlanden fertigte die Glasgow Rangers im Play-off-Retourmatch daheim mit 5:1 ab, das Hinspiel hatte 2:2 geendet. Kopenhagen erreichte vor eigenem Publikum gegen den polnischen Verein Rakow Czestochowa ein 1:1 und kam mit dem Gesamtscore von 2:1 weiter.

Antwerpen gewann bei AEK Athen mit 2:1, was nach dem Heim-1:0 der Belgier in der Vorwoche den Aufstieg bedeutete. Die Auslosung der Gruppenphase, bei der Red Bull Salzburg aus dem dritten von vier Töpfen gezogen wird, steigt am Donnerstag um 18.00 Uhr in Monaco.