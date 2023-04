PSV-Volleyballer auf dem Weg zurück in die 2. Bundesliga

Nach einem Jahr Pause stehen die Volleyballer von PSVBG Salzburg vor der Rückkehr in die 2. Liga. Bernhard Richter und Co. feierten in Innsbruck einen Auswärtssieg.

BILD: SN/KRUGFOTO/KRUG DANIEL JUN. Bernhard Richter.

In einem 122-Minuten-Krimi siegten die Volleyballer der PSVBG Salzburg im ersten Aufstiegsspiel zur 2. Bundesliga bei TI-Volley mit 3:2 (-23, 20, 18, -24, 6). Beim Comeback von Paul Sernow nach längerer Zeit setzte sich das Team von Trainerin Ingrida Schweiger nach hartem Kampf gegen die Tiroler durch. Die Entscheidung über die Rückkehr in die 2. Liga nach einem Jahr fällt im Rückspiel am Karsamstag (ULSZ Rif, 18 Uhr).