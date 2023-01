PSV-Volleyballerinnen gegen Bisamberg auf Sieg eingestellt

Endlich wieder in voller Besetzung : So will die PSVBG Salzburg in der Bundesliga gegen Bisamberg voll anschreiben.

SN/psvbg salzburg Jubel bei der PSVBG Salzburg.

Es braucht eine stabilere Leistung als in der Vorwoche beim 0:3 gegen TI Innsbruck.

"in den letzten Monaten, nach anfänglichen Rückschlägen haben wir es geschafft ein kompaktes Team zu formen", sagt Headcoach Uli Sernow. "In den Spielen hat sich die Mannschaft stetig stabilisiert und entwickelt. Im Heimspiel am Samstag will nun das Team zeigen, was es kann und alles versuchen weitere Tabellenpunkte einzufahren. Bisamberg ist eine sehr spielstarke Mannschaft, wenn man es zu lässt. Alle Spielerinnen sind seit dieser Woche wieder im Training um das Team zu unterstützen. Wir freuen uns auf unsere Volleyball-Fans und hoffen, sie zahlreich in der Halle begrüßen zu können." Die krankheitsbedingten Ausfälle haben die vergangenen Spiele beeinträchtigt, diesmal sind bei den Salzburgerinnen wieder alle an Bord.