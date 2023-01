PSV-Volleyballerinnen im Härtetest gegen TI Innsbruck

Auf Gegnerinnen im absoluten Hoch treffen die Volleyball-Frauen von PSVBG Salzburg in der Bundesliga am Samstag in Rif.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Patricia Maros.

Nach dem erfolgreichen Spiel in Purgstall mit drei wichtigen Tabellenpunkten bereiten sich die Damen des PSVBG Salzburg auf das Heimspiel in der Austria Volley League im ULSZ Rif (Samstag, 19.30 Uhr) vor.

Kapitänin Patricia Maros sagt: "Der Stress-Sieg in Purgstall motiviert uns besonders. Unsere nächsten Gegnerinnen sind momentan im absoluten Hoch nach dem Einzug ins Cupfinale gegen Graz und dem Sieg gegen Klagenfurt. Trotzdem haben wir noch eine Revanche für die Auswärtsniederlage am Anfang der Saison offen." Die Salzburgerinnen liegen aktuell punktgleich mit dem 6. auf dem 7. Tabellenrang und wollen natürlich Punkte sammeln. "Nach den auswärts Spielen der vergangenen Wochen freuen wir uns sehr endlich wieder in unserer "Heimfestung" dem ULSZ Rif zu spielen. Besonders, weil wir dann hoffentlich wieder mit der Unterstützung unseres Heimpublikums rechnen können", freut sich Mittelblockerin Katie Adamson.

"Jeder Tabellenpunkt kann in der Endabrechnung des Grunddurchganges Mitte Februar entscheidend sein. Wir wollen deshalb bei Heimspielen möglichst immer Punkte mitnehmen. Leider vergeht momentan keine Woche, wo wir nicht Ausfälle durch Grippe haben. Nach der 1. Zuspielerin Sonja Schweiger, fällt Antonia Felmer, die in Purgstall unser Team zum Sieg geführt hat, aus." plant Headcoach Ulrich Sernow.

"Wir wollen unsere Heimatmosphäre nutzen, um die Innsbruckerinnen zu überraschen und mit aller Teamkraft die wir haben Punkte für die Tabelle holen", fiebern die Salzburgerinnen der Begegnung entgegen.