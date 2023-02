PSV-Volleyballerinnen in der "Heimfestung" souverän

Mit einem 3:0-Erfolg gegen Hartberg haben die Volleyballerinnen der PSVBG Salzburg Platz sechs so gut wie abgesichert.

Patricia Maros und Co. blicken nun bereits in Richtung Viertelfinale. Zuvor wird kommenden Samstag der Grunddurchgang auswärts bei Sokol/Post Wien abgeschlossen - das ist mit großer Wahrscheinlichkeit auch der Viertelfinalgegner. Gegen Hartberg überzeugte das Sernow-Team beim 3:0 (25:20, 25:22, 25:15) am Samstag mit einer souveränen und sicheren Leistung.

Heimspiel Nummer eins im Viertelfinale steigt am 4. März. "Da brauchen wir dann eine volle Halle im ULSZ Rif mit lautstarken Volleyballfans, um den Gegner zu überraschen", sagt Trainer Uli Sernow. Kapitänin Patricia Maros ergänzt: "Unserer ,Heimfestung' war bei allen Heimspielen im Grunddurchgang eine große Motivation und Bestätigung für unseren Sport."