PSV-Volleyballerinnen nach 1:3 in Innsbruck unter Zugzwang

Der Play-off-Auftakt ging für die PSVBG Salzburg am Samstag bei TI-Volley mit 1:3 verloren. Im zweiten Viertelfinal-Match in einer Woche ist ein Sieg Pflicht.

Eine starke Aufholjagd zum 1:1-Satzgleichstand (nach 13:18 noch auf 25:22) sollte dem Sernow-Team eigentlich Mut machen. Doch die Innsbruckerinnen setzten sich danach wie in den beiden bisherigen Saisonduellen durch und behielten mit 25:19, 22:25, 25:21, 25:20 die Oberhand. PSVBG-Topscorerin war Gabrielle Attieh (16).

Am Montag (8. März) ist Salzburg im ULSZ Rif Gastgeber in einem TV-Livespiel. Ein allfälliges drittes Match würde am Samstag darauf (13. März) ebenfalls in Rif steigen.