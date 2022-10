PSVBG-Damen feiern gegen Purgstall ersten Saisonsieg

Mit einem deutlichen 3:1-Erfolg über Aufsteiger ASKÖ Purgstall schrieb PSVBG Salzburg in der Volleyball-Bundesliga am Samstag erstmals voll an.

SN/GEPA pictures Jubel bei den Salzburgerinnen.

Nach einem fehlerhaften ersten Satz, der mit 22:25 verloren ging, drehte das Sernow-Team so richtig auf. Mit 25:11, 25:14 und 25:17 demonstrierten die Salzburgerinnen ihre Überlegenheit. Vor den Augen der Langzeitverletzten Lisa Sernow, Anouk van Noord und Erna Garibovic wurde damit der erste Sieg in dieser Saison eingefahren. In der Tabelle rückte Salzburg auf Platz acht vor, der den Einzug ins Play-off bedeuten würde. Topscorerin war die Ukrainerin Anastasiia Tychshenko (29 Punkte). "Uns war klar, dass wir heute gewinnen müssen, wenn wir es in die Play-offs schaffen wollen. Dementsprechend groß war die Anspannung. Ab dem zweiten Satz haben wir aber kämpferisch überzeugt und gut gespielt", berichtete PSVBG-Trainer Ulrich Sernow.