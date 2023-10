PSVBG Salzburg will sich nach langer Anreise mit Punkten belohnen

In der zweiten Bundesligarunde trifft das Salzburger Volleyballteam auswärts auf Hartberg.

Freitagabend und eine lange Auswärtsreise: Es gibt angenehmere Spieltage in der Volleyballbundesliga für die PSVBG-Damen aus Salzburg. Dennoch wollen Lisa Sernow und Co. in Hartberg ihre ersten Punkte einfahren.

Die verstärkten Hartbergerinnen startete mit einem 3:0-Sieg auswärts in Purgstall. "Unser Ziel ist es in jedem Ligaspiel sehr guten Volleyball der Spitzenklasse zu zeigen", betonte Trainer Uli Sernow. "Zum Saisonstart gegen den Meister Linz ist es uns nur teilweise gelungen. Freitag in Hartberg haben wir daher etwas gut zu machen und müssen sehr konzentriert zur Sache gehen."



Salzburgs Herren treffen nach ihrem Auftaktsieg gegen Wolfurt am Samstag in Wien auf die hotVolleys. Trainerin Ingrida Schweiger sagt: "Mein Team hat sich sehr über den ersten Sieg gegen Wolfurt gefreut und damit Selbstvertrauen getankt. Wien wird eine sehr schwierige Aufgabe für uns. Wir werden uns von Spiel zu Spiel weiter entwickeln und um Siege kämpfen."