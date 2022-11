PSVBG Salzburg feiert 3:0-Sieg bei Bisamberg

Erstmals in dieser Saison ohne Satzverlust hat die PSVBG Salzburg in der Bundesliga gesiegt. Am Samstag gab es ein klares 3:0 bei Bisamberg.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Kapitänin Patricia Maros führte die Salzburgerinnen zu einem klaren Auswärtserfolg

Beim 3:0 (25:18, 25:23, 27:25) kamen die Sernow-Girls nur Mitte des zweiten Satzes außer Tritt, als sie nach 17:11-Führung noch schwitzen mussten. Im dritten Durchgang wehrten die ersatzgeschwächten Salzburgerinnen zwei Satzbälle ab und triumphierten nach 85 Minuten Spielzeit. Patricia Maros (18) war Topscorerin. Das große Ziel Play-off ist damit ein Stück näher gerückt. Schon am Sonntag wartet mit Hartberg im Cup die nächste Auswärtsaufgabe.