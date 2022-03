PSVBG-Volleyballerinnen unterlagen Klagenfurt mit 0:3

Im Play-off um die Plätze fünf bis acht in der Bundesliga unterlag PSVBG Salzburg am Sonntag gegen die Klagenfurt Wildcats mit 0:3 (-22, -18, -13).

Das Spiel fand nach einigem Hin und Her im Vorfeld wie geplant im ULSZ Rif statt. Wegen Coronafällen war die Partie in der Vorwoche verschoben worden. Das Rückspiel steigt am Samstag in Klagenfurt. Bei Gleichstand entscheidet ein Golden Set über den Aufstieg.

Weil die Halle in Rif als mögliches Flüchtlingsquartier für Ukrainer bereitgehalten werden muss, stand auch eine kurzfristige Verlegung des Spiels nach Oberndorf im Raum.

Im Kampf um die Meisterschaft sind die Stelvolleys Linz souverän ins Halbfinale gestartet. Der Serienmeister unter Regie des Salzburger Trainers Roland Schwab besiegte UVC Graz im ersten Spiel der best-of-three-Serie mit 3:0.