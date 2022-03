PSVBG-Volleyballnachtrag am Sonntag - aber wo?

Das wegen Coronafällen verschobene Play-off-Spiel von PSVBG Salzburg gegen Klagenfurt wird am Sonntag nachgetragen. Der Austragungsort ist entweder Rif oder Oberndorf.

Die an Kuriositäten nicht gerade arme Saison in der Volleyball-Bundesliga erlebt den nächsten absurden Akt: PSVG Salzburg trifft im Play-off um die Plätze fünf bis acht auf Klagenfurt. Das erste Spiel musste in der Vorwoche wegen dreier Coronafälle im Salzburger Team abgesagt werden. Nun soll die Partie am Sonntag um 18 Uhr nachgetragen werden. Allerdings ist die Heimstätte des Sernow-Teams vom Roten Kreuz als mögliches Notquartier für ukrainische Flüchtlinge reserviert worden. So lange der Notfall nicht eintritt, kann aber im ULSZ Rif gespielt werden. Andernfalls würde nach Oberndorf ausgewichen werden.

Der ÖVV legte fest, dass das Spiel stattfinden muss. Die Alternative wäre gewesen, beide Partien in Klagenfurt auszutragen. "Wir werden alle Volleyball Fans rechtzeitig über unsere Social-Media-Kanäle informieren, wenn das Spiel nach Oberndorf verlegt wird und würden uns freuen viele dort begrüßen zu dürfen", teilte die PSVG mit.

Bis auf eine Spielerin sind alle Akteurinnen im Team von Trainer Uli Sernow wieder fit. Sernow sagt: "Es war für alle eine sehr aufregende Woche mit vielen zusätzlichen Aufgaben. Glücklicherweise stehen fast alle Spielerinnen zur Verfügung, auch wenn sie noch nicht wieder voll im Training stehen."

Im Grunddurchgang hatten die Salzburgerinnen coronabedingt einen Monat lang pausieren müssen. Mittlerweile haben sie die dritte Spielpause wegen des Virus in dieser Saison hinter sich. Nun sind in dieser Hinsicht die PSVBG-Herren dran: Sie müssen pausieren weil es bei Gegner Linz zu viele Coronafälle im Team gibt...