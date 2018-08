Quintana, Porte, Aru fahren nach Tour um Wiedergutmachung

Die am Samstag in Malaga startende 73. Vuelta a Espana steht für mehrere Radstars auch im Zeichen der Rehabilitierung für die missglückte Tour de France. Wegen fehlender Topform oder Sturzpech in Frankreich enttäuscht, greifen u.a. Nairo Quintana, Fabio Aru, Richie Porte und Rigoberto Uran in der Dreiwochen-Rundfahrt über 3.250 km nach dem Roten Trikot für den Gesamt-Besten.

SN/APA (AFP)/PHILIPPE LOPEZ Quintana will zeigen, was er wirklich kann