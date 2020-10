Rad-Klassiker Paris-Roubaix wegen Corona-Pandemie abgesagt

Der Radsport-Klassiker Paris-Roubaix ist am Freitag abgesagt worden. Das am 25. Oktober bereits mehrere Monate verspätet geplant gewesene Rennen könne wegen der verschärften Lage in der Coronavirus-Pandemie nicht stattfinden, teilten die Organisatoren mit. Heuer hätte neben den Männern auch erstmals die weiblichen Profis über den berüchtigten Pflasterstein-Parcours fahren sollen.

