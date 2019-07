Rad-Profi Patrick Konrad: "Diese Tour wird noch richtig hart"

Der Österreicher visiert einen Spitzenplatz bei der Tour de France an. Der 26-Jährige über Schmerzen, Windkante und seinen persönlichen Favoriten.

Der 26-jährige Niederösterreicher Patrick Konrad fährt als einer der beiden Kapitäne des bayrischen Rad-Profi-Teams Bora-hansgrohe die akuelle Tour de France. Am Ruhetag sprach er mit den SN über eine bewegte erste Woche, die für ihn mit einem Sturz und einer schmerzhaften Rippenprellung begonnen hat, und ein Tour-Feld, das so ausgeglichen wie selten ist.

Herr Konrad, verraten Sie uns: Wie steht man mit einer Rippenprellung eine Tour-Etappe durch? Konrad: Naja, lustig ist es nicht, wie sie sich vorstellen können, aber es geht. Wir haben heuer ein richtig großes Team mit vor Ort, mit Osteopathen, Physiotherapeuten, vielen Betreuern, einem supermodernen Teambus. Das alles hilft ein bisschen. Dienstag war Ruhetag, vielleicht wird es am Mittwoch nicht ganz so hart. Danach sollte es eigentlich wieder passen.

Gestern gelang ihrem Team ein taktischer Coup mit einer Windkante, dank der Sie zwei Minuten und zehn Plätze gut gemacht haben. Erklären Sie das bitte näher. Wir haben vor jeder Etappe eine sehr genaue taktische Besprechung. Die Teamleitung hat gemeint, dass auf dieser Etappe der Wind eine große Rolle spielen wird. Das hat sich dann bestätigt. Eine Stunde vor dem Feld fährt ein Wagen mit Mechanikern die Strecke ab, die haben das auch gemeldet. Dann war allen klar, dass im Rennen etwas passieren wird. Da muss man halt schauen, dass man im richtigen Moment am richtigen Ort ist. Das haben wir geschafft - und als Ineos und Quick Step losgefahren sind, haben wir sofort reagiert und sind mitgekommen. Dann sind wir schnell in einer Windkante (die Fahrer fahren versetzt, um sich gegenseitig Windschatten zu geben, Anm. d. Red.) weggekommen. So einfach kann man auf einer Etappe kaum Zeit gut machen. Schön, dass es geklappt hat.

Die richtig schweren Berge folgen erst, am Samstag der Tourmalet, nächste Woche der Galibier. Was machen diese Anstiege so besonders? Den Galibier kenne ich nicht, da war ich bei der Tour de Suisse, als unser Team den besichtigt hat. Aber die Fahrer waren recht beeindruckt. Ich kann nur über den Tourmalet sprechen, den bin ich schon drei Mal gefahren, zuletzt bei der Tour 2016. Es ist die Mischung aus Länge und Steilheit, die den Anstieg so besonders macht. Dazu kommt die Höhe, sehr oft die Hitze und die unglaubliche Stimmung mit den vielen Menschen am Straßenrand. Der Tourmalet ist das, was bei der Österreich Rundfahrt der Glockner ist. Da zählt es wirklich.

Ein Platz unter den top 10 war ihr Tour-Ziel, sie liegen 14 Sekunden dahinter auf Rang 12. Wie legt man nun die nächsten Etappen an? Zu viel Taktik kann man momentan eh nicht machen. Mittwoch geht es noch einmal eher flach dahin, am Donnerstag geht es zum ersten Mal richtig in die Berge, Freitag ist ein Einzelzeitfahren und Samstag folgt der Tourmalet. Nach diesen zwei Bergetappen und dem Zeitfahren ist erstmals eine echtes Klassement gemacht, da liegen die Karten auf dem Tisch. Dann kann man sich anschauen, wo man liegt und wie man es jetzt angeht, ob man abwartet oder aktiver fährt. Diese drei Etappen werden richtungsweisend sein.

Auf welchen Tour-Gesamtsieger würden Sie jetzt zehn Euro wetten? Das ist heuer ganz schwierig, da sind derzeit 20 Fahrer vorne, die in ganz engen Zeitabständen liegen. Aber wenn ich wetten müsste, dann würde ich trotzdem auf Geraint Thomas setzen.

Das überrascht aber dann doch ein bisschen. Sein früher alles kontrollierendes Team Ineos (zuvor Sky, Anm.) war heuer noch nicht so dominant - oder täuscht der Eindruck? Nein, der täuscht nicht. Aber Ineos hat trotzdem ein Weltklasseteam am Start, da gibt es keinen Schwachpunkt und Thomas hat bewiesen, was er kann und wie man die Tour gewinnt. Ihn darf man nicht unterschätzen. Vielleicht hält sich das Team auch noch etwas zurück, das weiß keiner. Und noch etwas: Thomas ist in der ersten Woche zwei Mal gestürzt. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man mit Schmerzen auf dem Rad sitzt.

1804 Kilometer liegen hinter Ihnen , das Hochgebirge vor Ihnen. Wie sind da die Beine? Die Form passt heuer sehr gut, ich fühle mich bis auf die Rippe auch recht gut. Die Stimmung im Team ist nach den bisherigen Ergebnissen auch entspannt, wir haben eigentlich keinen Druck. Aber man muss von Tag zu Tag schauen, weil eines ist auch klar: Diese Tour wird heuer noch richtig hart.