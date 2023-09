Rad-Unikat brachte 30.000 Euro für "Wings for Life"

Das Radspektakel Cyclodome von Anfang September hat für die Stiftung "Wings for Life" eine erfreuliche Überraschung gebracht.

Im Rahmen des Events in der Salzburger Altstadt war ein besonderes Modell der Mondseer Edel-Fahrrad-Manufaktur 1OF1 versteigert worden. Künstler Art Kowalski alias Ex-Profikicker Wolfgang Mair hatte das Spitzenmodell zusätzlich noch mit einem individuellen Design versehen. In Anwesenheit von "Wings for Life"-Geschäftsführerin Anita Gerhardter wurde um das Rad gesteigert. Der Bestbieter ersteigerte das Rad-Unikat um 30.000 Euro. Der Erlös fließt zu 100 Prozent in die Rückenmarksforschung. Stefan Probst, Produktmanager 1OF1, sagte: "Wir sind sehr stolz, als noch junges Unternehmen mit unserem 1OF1 x Kowalski R01-Rennrad einen schönen Beitrag für die Wings for Life Rückenmarksforschung leisten zu können."