Rad-WM: Österreicher-Quartett mit Bora-Team um WM-Medaille

Mit einem anspruchsvollen Mannschaftszeitfahren der Profi-Rennställe wird am Sonntag bei der Rad-WM in Innsbruck die Jagd nach Edelmetall eröffnet. Sechs Fahrer pro Team stehen im Ötztal am Start, nach dem vierten wird im Ziel in Innsbruck die Zeit gestoppt. Die Streckenführung des Herren-Bewerbs (14.40 Uhr) mit einer Steigung nach Axams stellt hohe Ansprüche an die Taktik.

SN/APA/BARBARA GINDL Gregor Mühlberger, Patrick Konrad und Lukas Pöstlberger