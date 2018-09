Rad-WM: Valverdes später Triumphzug

Die Rad-WM in Innsbruck übertrifft alle Erwartungen: 275.000 Fans sehen ein WM-Finale, das lange in Erinnerung bleiben wird - nur dem enttäuschenden Heimteam nicht.

Er hat im Radsport so ziemlich alle Höhen und Tiefen erlebt, die es gibt, er holte schon bei der WM 2006 in Salzburg WM-Bronze, er war von 2009 bis 2011 wegen Dopings gesperrt und seiner Karriere fehlte eigentlich nur mehr dieses WM-Gold: Das hat der Spanier Alejandro Valverde im stolzen Alter von 38 Jahren nun in einem der schwierigsten WM-Rennen der Geschichte geholt und er konnte seine Tränen der Rührung danach so wenig zurückhalten wie einige spanische Reporter. "15 Jahre bin ich diesem Trikot nachgelaufen, es war immer mein Traum", meinte er. Die Kulisse war überwältigend, laut Exekutive verfolgten 275.000 Fans allein am Sonntag das Rennen.

Valverde kam zusammen mit dem französischen Bergspezialisten Romain Bardet (2.) und dem kanadischen Überraschungsmann Michael Woods beim letzten Anstieg in der Höttinger Höll vom Feld weg. Doch die drei taktierten zu sehr und so kam der Niederländer Tom Dumoulin noch heran. Alle warteten auf den Sprint von Dumoulin, nur: Der hatte sein Pulver schon verschossen, Valverde reichte ein kurzer Sprint.

Bereits früh war eine Spitzengruppe weggegangen, die bis zu 19 Minuten Vorsprung auf das Feld herausgefahren hatte. Was dann kam, war nicht für alle verständlich: Nicht die starken Teams wie Spanien, Italien, Frankreich oder Großbritannien, die die großen WM-Favoriten in ihren Reihen hatten, begannen das Loch zuzufahren, es waren stattdessen die Österreicher, die sich dabei leergefahren haben. Als 60 Kilometer vor dem Ende die scharfen Attacken begonnen haben, waren die meisten schon abgestiegen, nur Michael Gogl (45.) und Patrick Konrad (59.) waren noch dabei. Doch beide erlitten auf der Auffahrt zur "Höll" Krämpfe und quälten sich in das Ziel. Das dürfte die Diskussionen über Taktik und Aufstellung neu befeuern.

"Das Tüpfelchen auf dem i wäre gewesen, wenn wir einen unter die Top 10 gebracht hätten", meinte Kapitän Patrick Konrad, der aber die Taktik verteidigte. "Wir wollten ein aktives Rennen fahren und uns gut präsentieren. Es bringt nichts, wenn wir uns verstecken und zuwarten." Gogl erklärte: "Die Taktik war auf Patrick Konrad ausgerichtet, dass wir beide Krämpfe bekommen haben, war nicht gut, das kann aber immer passieren."

Zum großen Sieger wurden die zuvor oft kritisierten Veranstalter: Die Rad-WM in Innsbruck hat alle Erwartungen übertroffen und selbst Weltverbandspräsident David Lappartient war von den Tagen beeindruckt. Für eine Woche war Tirol tatsächlich eine Radnation. "Das war überwältigend, das habe ich noch bei keinem Giro und keiner Tour erlebt. Hoffentlich nimmt da der österreichische Radsport etwas mit", so Konrad. Die ersten Fans standen Sonntag schon acht Stunden vor Zielankunft an der Strecke.

Spektakulär war bereits am Samstag das Damenrennen vor 120.000 Zuschauern: Die Topfavoritin Annemiek van Vleuten brach sich bei einem Sturz 100 Kilometer vor dem Ziel die Kniescheibe und zog sich eine Kreuzbandverletzung zu. Dennoch fuhr sie das Rennen nicht nur zu Ende, sondern setzte sich an die Spitze, lancierte beim Anstieg vor Igls den entscheidenden Angriff, bei dem ihre Landsfrau Anna van der Breggen wegkam und im Solo den Titel geholt hat. Für die schmerzresistente van Vleuten ging es von der Ziellinie direkt in die Klinik.