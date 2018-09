Rad-WM: Wenn Konkurrenten zu Kollegen werden

Die Stimmung in Österreichs Nationalteam ist vor der Rad-WM in Innsbruck gut. Es gibt dazu noch viele Parallelen zur letzten Heim-WM.

Die Rad-WM 2006 in Salzburg hat Otto Flum noch in bester Erinnerung. "Wir hatten damals ein echt tolles Team am Start", erinnert sich der Präsident von Österreichs Radsportverband. "Aber bei der anstehenden WM in Innsbruck bin ich noch optimistischer als damals. Wir haben noch nie so viele Fahrer bei absoluten Spitzenteams gehabt, und ich hoffe, wir haben da die richtige Mischung gefunden."

Das hoffen auch Patrick Konrad, Michael Gogl, Felix Großschartner, Lukas Pöstlberger, Gregor Mühlberger und Georg Preidler, die sich im Kampf um das Nationalmannschaftstrikot gegen namhafte heimische Konkurrenten wie Stefan Denifl und Riccardo Zoidl durchgesetzt haben.

Die Stimmung im Team ist jedenfalls bestens. "Wir kennen uns ja alle schon lange und sind gemeinsam im Radsport groß geworden. Wir ziehen alle an einem Strang und wissen, was wir am anderen haben", erklärt Gogl, der seine Kameraden dennoch die nächsten Tage als Konkurrenten ansehen muss. Der 24-Jährige fährt nämlich nicht wie Konrad, Großschartner, Pöstlberger und Mühlberger für den Bora-Rennstall, sondern als einziger Österreicher für Trek. Und diese beiden Profiteams stehen sich am Sonntag zum Auftakt der WM im Mannschaftszeitfahren gegenüber. Bis dahin läuft die Vorbereitung in eigenen Trainingslagern, erst danach kann sich das österreichische Sextett gemeinsam auf seinen WM-Höhepunkt, das abschließende Straßenrennen, vorbereiten.

Wer den Kapitän geben darf, für den sich alle anderen ins Zeug legen, steht bereits fest. Patrick Konrad, der heuer vor allem als Gesamt-Siebter des Giro d'Italia aufgezeigt hat, übernimmt diese verantwortungsvolle Rolle. "Das ist natürlich eine große Ehre für mich. Ich werde alles dafür tun, dass ich den Erwartungen gerecht werden kann", erklärt der 26-Jährige. Der Plan der Österreicher ist es, dass sich Konrad seine Kräfte so gut wie möglich für die letzte Runde mit dem Anstieg auf die Höttinger Höll sparen kann. "Wir haben natürlich auch einen Plan B und C. An denen werden wir aber noch feilen", verrät der Niederösterreicher. Die schwere Strecke, auf der 4670 Höhenmeter zu bewältigen sind, dürfte ihnen dabei in die Karten spielen. "Wir sind alle starke Bergfahrer, die auch gut Zeitfahren können. Das kommt uns hier auf jeden Fall entgegen", erläutert Felix Großschartner. Aus einer ersten Testfahrt ist allerdings nichts geworden. "Da haben wir Pech gehabt. Als wir dort waren, war die Strecke leider teilweise gesperrt", erzählt Kapitän Konrad.