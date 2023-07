Radprofi Gall Topstar beim 24. Welser Innenstadtkriterium

Drei Tage nach dem Ende der Tour de France der Radprofis geht am Mittwochabend zum 24. Mal das Innenstadtkriterium von Wels über die Bühne. Mehr als 10.000 Zuschauer werden entlang des 800 Meter langen Rundkurses erwartet, den die Radstars rund um Tour-Held Felix Gall 60 Mal absolvieren müssen. Vor dem Start (19.00 Uhr) soll es eine Gedenkminute für jenen 17-jährigen Italiener geben, der am vergangenen Freitag bei der Oberösterreich-Junioren-Rundfahrt tödlich verunglückt war.

Felix Gall steht in Wels am Start

Das Rennen war nach dem Unfall abgebrochen worden. Landesverbandspräsident und Organisator Paul Resch versprach ein würdiges Gedenken des verstorbenen Nachwuchsfahrers in Wels.

In der oberösterreichischen Stadt sind zahlreiche internationale Athleten sowie die gesamte heimische Elite dabei. Neben Lokalmatador Felix Großschartner, Vorjahressieger Marco Haller, Patrick Konrad oder Lukas Pöstlberger ist heuer Gall der bekannteste Name in der Welser Startliste. Der Osttiroler ist am Montag nach seinen Glanzleistungen in Frankreich - Sieger der Tour-Königsetappe und Rang 8 im Gesamtklassement - nach Österreich zurückgekehrt und absolviert noch zwei Rennen, bevor Ausspannen angesagt ist.