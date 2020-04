Radprofi Gregor Mühlberger: "Das wird die wichtigste Tour de France der Geschichte"

Gaisberg und Innviertel statt Klassiker: Wie sich Gregor Mühlberger auf die Rad-Saison vorbereitet.

Die Situation erinnert fast an Asterix und seine Gallier: Die ganze Welt des Sports steht still? Die ganze Sportwelt? Nein, die Tour de France will sich dagegen stemmen. Die größte Rad-Rundfahrt der Welt soll nach wie vor am 27. Juni ...